Al vier overlijdens door corona in De Vlinder, maar rusthuis grijpt naast testkits Joyce Mesdag

09 april 2020

De Vlinder in Harelbeke grijpt net naast de testkits die de Vlaamse overheid toekent aan 85 rusthuizen in Vlaanderen. "Er werd rekening gehouden met de cijfers afgelopen maandag en de overlijdens van het weekend daarvoor waren nog niet geregistreerd", zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V). Ondertussen is er een vierde bewoners bezweken aan het virus en zijn vijftien andere bewoners besmet.

Rusthuis Heilige Familie in Deerlijk krijgt, met dertien besmettingen en twee overlijdens op het moment dat de beslissing werd genomen, wel testkits. Je zou dus kunnen denken dat Harelbeke met vier overlijdens en vijftien besmettingen ook bij de geselecteerde rusthuizen had moeten zitten. “Wij waren blij geweest met de testkits”, zegt Lynn Callewaert. “Als je alle bewoners kunt testen, weet je onmiddellijk welke inwoners besmet zijn - ook zij die geen symptomen vertonen - en kun je die meteen afzonderen. Maar ik vrees dat we net uit de boot zijn gevallen. Ons eerste overlijden was pas zaterdag, het tweede zondag en die waren nog niet geregistreerd op maandag. Ondertussen is er al een vierde overlijden te betreuren. We hopen dat er snel een nieuwe lading testkits komt, want dan zullen we er misschien wel kunnen krijgen.”