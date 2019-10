Al 5 handelspanden verkocht van stadsvernieuwingsproject H^aqua Joyce Mesdag

24 oktober 2019

18u32 0 Harelbeke Er zijn al 3 handelspanden verkocht van het Harelbeekse stadsvernieuwingsproject H^aqua. Deze week worden er nog twee verkopen gefinaliseerd.

Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kathleen Douchy (CD&V) op een vraag van onafhankelijk raadslid Fleur De Buck. Zij hoorde dat het bouwproject, dat vroeger de naam ’t Vrije heeft gekregen, herdoopt werd tot de ‘Nieuwe Markt’ omdat de verkoop wat te doen stijgen. Douchy bevestigde dat het project inderdaad van naam veranderd is, en dat dat op vraag was van bouwpromotor Immogra. “Er zijn al drie handelspanden verkocht, in de loop van deze week worden nog een vierde en vijfde contract ondertekend.”

In januari 2018 startten de werken aan het woonproject op het Marktplein. De twee woonblokken aan de kant van de Overleiestraat en de Vrijdomkaai worden behouden. Aan de kant van de kerk en de kant van de Marktstraat wordt een extra woonblok gebouwd, waardoor er een vierkant wordt gevormd. In het midden van die woonblokken wordt een ondergrondse parking voor meer dan 100 wagens gerealiseerd. Het project is samen goed voor 49 appartementen, 19 assistentiewoningen en 9 tot 14 handelspanden.

Op 15 oktober startten de werken aan het eigenlijke Marktplein. Tussen de woonblokken en de kerk wordt een gezellig Marktplein aangelegd, dat van aan de Marktstraat tot aan de Vrijdomkaai loopt en op die manier het stadscentrum opnieuw met de Leie verbindt. De werken zouden tegen september van volgend jaar afgerond moeten zijn.