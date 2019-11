Afvalzakken worden duurder: “Wie slim sorteert, zal niet meer betalen” Joyce Mesdag

06 november 2019

00u01 54 Harelbeke Afvalzakken worden duurder vanaf 1 september 2020. “Maar het gezinsbudget dat naar ‘afval’ gaat daardoor niet toenemen”, zegt Koen Delie van afvalintercommunale Imog. “Wie goed sorteert, zal de prijsstijging niet voelen.” Eens de nieuwe zakken in gebruik genomen worden, zal voor het eerst in de hele Imogregio - inclusief Kortrijk dus - dezelfde zak gebruikt worden.

Grote restafvalzakken zullen 1,7 euro kosten, in plaats van 1,60 euro vroeger. Voor kleine restafvalzakken betaal je in de toekomst 1 euro in plaats van 0,85 euro. De prijs voor pmd-zakken en foliezakken blijft 0,15 euro per zak. De grote restafvalzak wordt ook kleiner: 60 liter in plaats van de 80 liter die we nu hebben. “Onze zak was de grootste zak in Vlaanderen”, zegt Delie. “Dat is heel lastig voor de mensen die de zakken ophalen. Voor hen wordt dit ook een verbetering.” De prijsstijging komt er voornamelijk omdat er nu méér in de pmd-zak mag. “Aangezien veel lichtere verpakkingen met een groter volume nu in de pmd-zak belanden, en niet langer in de restafvalzak, is een volle restafvalzak nu zwaarder dan vroeger en kost de verwerking ervan ook meer”, legt Delie van Imog uit.

Beter sorteren

Die prijsstijging hoeft niet slecht te zijn, verzekert Delie. “We willen een verschuiving van het restafval naar meer selectieve inzameling. Restafvalzakken worden iets duurder en maar de inzameling op de recyclageparken goedkoper. Groenafval bijvoorbeeld was vroeger betalend op de recyclageparken, maar dat verandert. Hard groenafval, zoals snoeihout en takken, kan je gratis naar het recyclagepark brengen. Zacht groenafval, zoals gras, wordt voor een gezin pas betalend vanaf de 500ste kilo. Een normaal gezin zal dus niet meer moeten betalen voor zijn groenafval. Daarnaast worden ook papier en karton gratis ingezameld op het recyclagepark, terwijl dat nu in heel wat parken nog betalend is. De essentie is gewoon: wie goed sorteert, zal niet méér betalen om zijn afval kwijt te raken.”

Overgangsperiode

De nieuwe prijs wordt ingevoerd op 1 september 2020, maar er is een overgangsperiode van 3 maanden. Oude restafvalzakken zullen ingewisseld kunnen worden voor nieuwe zakken, bij Imog, tegen betaling van een opleg. In Kortrijk is de vuilniszak nu nog iets duurder dan in de rest van de Imog-regio. De stad had daardoor aparte vuilniszakken. Dat verandert ook in de toekomst, in Kortrijk zullen dus ook dezelfde Imogzakken opgehaald worden.

Tot slot neemt Imog zich ook voor om in de toekomst nog meer parken intergemeentelijke te laten samenwerken, zoals nu onder meer het geval is met de recyclageparken in Deerlijk, Waregem en Wielsbeke. De inwoners van die gemeenten mogen naar elkaars recyclageparken. Het is de bedoeling om die zone de komende jaren nog sterk uit te breiden binnen de Imog-regio.