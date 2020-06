Afvalbrand bij ex-bokser in Hulste loopt uit de hand, boomgaard en eigen woning nipt gespaard LSI

23 juni 2020

17u46

Bron: LSI 0 Harelbeke Op de Potteriehoek in Hulste (Harelbeke) is dinsdagnamiddag een afvalbrand uit de hand gelopen. Door de wind verspreidde de beperkte afvalbrand zich als een lopend vuurtje. Een volledig perceel weide en gras brandde af.

Iets over 14u stookte ex-bokser Jean-Pierre V. op een braakliggend stuk weidegrond naast zijn woning een afvalbrandje. De ondertussen mindervalide man werd verrast door de wind en de droogte waardoor het vuur zich snel over de rest van het perceel verspreidde. Een buurman zag hoe het vuur zich razendsnel verspreidde en belde de brandweer. Twee brandweerwagens snelden ter plaatse maar meteen werden nog eens twee wagens ter versterking opgeroepen. Met zo’n 15.000 liter bluswater konden de spuitgasten verhinderen dat het vuur naar de woning van V. of een boomgaard en omheining van de buren oversloeg. V. kreeg alvast een pv aan de broek en zal wellicht ook voor de kosten van de bluswerken moeten opdraaien.