Advocaat Agristo na vierde dagvaarding in één jaar: “Circus moet stoppen!” Lieven Samyn

27 mei 2019

15u55 13 Harelbeke “Rechtsmisbruik, een echte kwelling en helletocht voor het bedrijf.” Voor de vierde keer in één jaar tijd stond aardappelverwerkend bedrijf Agristo maandag voor de rechter in Kortrijk terecht voor illegale exploitatie van haar site in Hulste (Harelbeke) en dat vindt advocaat Peter Flamey stilaan overdreven. “Dit circus moet stoppen, het bedrijf doet er alles aan om de hinder weg te werken.”

Het zijn drie buurgezinnen van Agristo uit de Waterstraat die telkens voor de rechter ten strijde trekken. Zij hebben al jarenlang last van de geur en het lawaai van het bedrijf en krijgen daarbij steun van hun advocate Isabelle Larmuseau. Voor het eerst schaarde ook Guy Verstraete, de zaakvoerder van Masureel International uit Hulste – specialist in het drukken van stoffen en hoogwaardig behang - zich bij de klagers. Hij huurt de historische hoeve Vrijlegemhof in de Vrijlegemstraat van zijn eigen immovennootschap. De hoeve uit de 10de eeuw bevindt zich vlakbij de Agristosite. “Ik heb een droom om die prachtige hoeve te restaureren en er zelf te gaan wonen”, vertelde hij aan de rechter. “Maar voorlopig ben ik niet gemotiveerd. Er is lawaai- en geurhinder. Daar word ik depressief en triest van. Ik ben gegeneerd om klanten of kennissen uit te nodigen op de hoeve. Ik ben er nochtans trots op. Waarom houdt Agristo er in Hulste niet gewoon mee op? Er is toch een mooie nieuwe fabriek in Wielsbeke?”

“Voor Agristo is het economische aspect altijd prioritair geweest”, vulde één van de andere klagende buurtbewoners aan. “De opeenvolgende vonnissen zijn een steun geweest, maar eigenlijk is er maar één oplossing: een exploitatieverbod.”

Zware boetes

Maandag moest de rechter zich buigen over de derde rechtstreekse dagvaarding, voor de periode van illegale exploitatie van eind november tot begin april dit keer. De vorige rechtstreekse dagvaardingen zadelden Agristo al met een boete van 210.000 euro op. Dat bracht het totale bedrag aan boetes en schadevergoedingen de voorbije jaren op ruim 400.000 euro. De strafrechter bestempelde bovendien de milieuvergunning die voormalig milieuminister Schauvliege op 5 oktober 2018 toekende als onwettig.

Hogere schouw

Ondertussen kende Vlaams minister Koen Van den Heuvel al een nieuwe omgevingsvergunning tot eind 2022 toe, op voorwaarde dat er binnen het jaar een schouw van minstens 15 meter hoog en een naverbrander worden gebouwd die geurpartikels uit de lucht halen en verbranden. Goed voor een investering van 1,2 miljoen euro die momenteel volop in uitvoering is. “Daarmee kunnen we eindelijk tegemoet komen aan de verzuchtingen van de klagende buren. De vergunning kwam er op basis van een volledig nieuw milieueffectenrapport. Alle overheden gaven positief advies”, reageerde legal and external affairs manager Ward Claerbout van Agristo op het verkrijgen van de vergunning. Hij hoopte dat die een kentering kon betekenen, maar stelde vast dat de klagende omwonenden niet onder de indruk zijn en al een vierde rechtstreekse dagvaarding aan het voorbereiden zijn. “We willen geen schouw van 15 meter, die onvoldoende zal zijn om de geurhinder weg te nemen”, aldus één van de omwonenden. “En de geluidsnormen worden nog altijd overschreden.” De omwonenden dienden ook opnieuw een schorsings- en vernietigingsverzoek voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de nieuwste vergunning in.

Beroep aangetekend

“Het is hoog tijd dat er een einde komt aan dit circus”, vindt advocaat Peter Flamey van Agristo. “Die klagers spelen zelf Openbaar Ministerie, terwijl er geen processen-verbaal zijn. Er is geen geluidshinder meer en de schouw moet de geurhinder oplossen. Maar zelfs daar keert men zich tegen. Er zijn tal van vergunningen verkregen. Het bedrijf moet vooraf toch niet inschatten of die vernietigd zullen worden? Een exploitatieverbod is niet aan de orde, want er is geen veiligheidsprobleem. Een stopzetting zou catastrofale gevolgen hebben voor ruim 100 werknemers. En dat terwijl het bedrijf er alles aan doet om alles in orde te brengen. Het heeft de signalen van de vorige veroordelingen goed begrepen.” Uitspraak in de nieuwe zaak op 24 juni. Tegen één van de recentste veroordelingen tekende het bedrijf beroep aan.