Aanslepende werken blijken nefast: zaakvoerder sluit Brasserie Banmolens VHS

17 december 2019

19u18 9 Harelbeke Net nu de werken voor de deur langzaam maar zeker op hun einde lijken te lopen, sluit de populaire Brasserie Banmolens de deuren. Dat zorgt voor uiteenlopende reacties op sociale media. Zaakvoerder Tim Noppe (34) wil geen commentaar geven.

‘Gesloten door de wegenwerken.’ Het opschrift aan de deur van Brasserie Banmolens laat er geen twijfel over bestaan. De zaak is dicht. Tijdelijk of definitief, dat is niet duidelijk. Tim Noppe nam de zaak nog niet zo lang geleden over van Bart Desmet en Hilde Vroman. Toen dat gebeurde, kampten zij ook al een hele tijd met de gevolgen van de Leiewerken. De Brasserie raakte er ietwat geïsoleerd door maar het koppel probeerde dat op te vangen en hield er lange tijd goeie moed in. Toen Kuurnenaar Tim Noppe de zaak overnam, zag het er naar uit dat de werken niet al te lang meer zouden duren. De realiteit blijkt echter anders.

Wegwijzertjes en trappen

De chef-kok zag zich genoodzaakt om de klanten via de trapjes van de Residentie Banmolens te lokken naar zijn brasserie. Dat bleek een probleem voor veel oudere klanten. Enkele dagen geleden stelde Noppe vast dat de voordeur van de zaak zelfs niet meer bereikbaar was. Het wegdek wordt er heraangelegd. Arbeiders hebben nieuwe boordstenen gelegd maar moesten daarvoor wel een deel van de kasseien uitbreken, onder meer aan de toegangsdeur van Brasserie Bloemmolens. Dat was kennelijk de druppel te veel. Dezelfde dag nog maakte de familie Noppe bekend de zaak te sluiten.

Gemengde reacties

Op sociale media zorgde het bericht van de sluiting voor beroering. Flink wat mensen betreuren de beslissing en spreken schande over het feit dat de wegenwerken er blijven aanslepen. Anderen halen aan dat ze in de voorbije dagen voor een gesloten deur stonden, hoewel ze een tijd geleden al gereserveerd hadden om te komen tafelen. Op Facebook verontschuldigt het team van Brasserie Bloemmolens zich voor het ongemak. Chef Tim Noppe en zijn familie willen echter geen commentaar kwijt.