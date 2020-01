Aankoop woning eerste stap in ontwikkeling sportsite De Mol, investeringen moeten sporthal nog wat langer doen meegaan Joyce Mesdag

28 januari 2020

19u56 0 Harelbeke De gemeenteraad heeft met de aankoop van een woning in de Stasegemsesteenweg de eerste stap gezet om van sportcentrum De Mol een vrijetijdssite te maken, met onder meer een nieuwe sporthal, een jeugdcentrum en een evenementenhal. Het gaat om een langetermijnplan, tegen 2035. “We investeren wel nog om het comfort in sporthal De Dageraad te vergroten, want die moet nog 10 jaar mee”, zegt schepen van Sport Dominique Windels (sp.a).

Wat het precies zal worden, daar op de site De Mol, dat is nog niet duidelijk. Maar er komt zeker een nieuwe sporthal, en een nieuwe evenementenhal. Voor de rest kan het nog álle kanten uit. “Het Forestierstadion is gebouwd toen KRC Harelbeke in eerste klasse speelde, maar dat is nu te groot geworden”, zegt Windels. “We houden er dus ook rekening mee dat het Forestierstadion eventueel ook in het project betrokken kan worden. Een evemenementenhal en stadion in één, bijvoorbeeld. Het is een piste waar we ook aan denken. Uiteraard zal alles in nauw overleg plaatsvinden met de voetbalclub.”

Om de mogelijkheden op de site te vergroten, koopt de stad nu het leegstaande huis dat pal op de site gelegen is. 235.000 euro investeert de stad in de woning die op een perceel van 3 are staat. “Op zich een kleine oppervlakte, maar het is wel belangrijke grond om te verwerven”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). Mochten we geen eigenaar worden, dan zou het de ontwikkelingsmogelijkheden wel beperken.” De stad zet nog een stap in het ‘masterplan’ voor de site De Mol: de raad gaf ook de goedkeuring aan het bestuur om zich juridisch te laten bijstaan tijdens de opstart van het grootschalige project. Er wordt onder meer gedacht om een private partner onder de arm te nemen.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een langetermijnplan. “We willen tegen 2035 alle vrijetijdsinfrastructuur in Harelbeke vernieuwen. Tegen dan moet ook het CC het Spoor vervangen zijn door een nieuwbouw. We staan nu dus helemaal in het begin van dit verhaal”, zegt Windels.

De kans is heel groot dat sporthal De Dageraad nog 6 tot 10 jaar moet meegaan. Dat de sporters daar dat wellicht niet graag gaan horen, beseft ook Windels. “Die sporthal dateert uit de jaren ’70, en is erg verouderd”, zegt Windels. “Om de sporters daar de komende jaren nog iets meer comfort te geven, plannen we op korte termijn nog investeringen in die sporthal. Het sanitair wordt aangepakt, dat is het meest dringende. In de staat dat het sanitair zich nu bevindt, kúnnen we geen tien jaar meer verder. Het toilet voor mensen met een beperking moet beter toegankelijk worden gemaakt. De ingang willen we opwaarderen, en ook de toegang naar de site moet beter: nu rij je er zo voorbij zonder dat je doorhebt dat daar een sporthal ligt. We zijn momenteel foto’s aan het nemen van alle clubs die er werkzaam zijn, om die foto’s op banners langs de toegangsweg naar de sporthal hangen.”