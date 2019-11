Aangereden ANPR-paal wordt nog niet meteen hersteld VHS

12 november 2019

16u25 0 Harelbeke De ANPR-paal langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke die enkele weken geleden werd aangereden, blijft zeker nog een tijdje buiten werking. De herstelling, begroot op zowat 12.500 euro, moet eerst worden goedgekeurd door het politiecollege. Daarna kan het snel gaan.

De aanrijding dateert van de nacht van 24 op 25 oktober. Een auto reed toen de paal met ANPR-camera’s aan die sinds enkele maanden in het midden van de rijweg staat opgesteld. De paal kwam daardoor helemaal schuin te staan. Door het ongeval konden de camera’s niet meer functioneren.

Administratieve weg volgen

De politie zag de paal het liefst binnen de kortste keren hersteld, zodat de camera’s weer konden doen waarvoor ze werden geplaatst. Maar er moet wat geduld worden geoefend. “De camera’s werden enkele dagen na de aanrijding van de paal gehaald en nagezien op schade”, weet commissaris Kris Crepel van de politiezone Gavers. “De paal zelf is nog niet weggehaald. Uit onderzoek blijkt dat de schade ongeveer 12.500 euro bedraagt. Proximus heeft daarvoor een bestek opgemaakt en een bestelbon. Die laatste zal voor goedkeuring worden voorgelegd op het politiecollege. Maar eerst moeten we ook nog het standpunt van de verzekeringsmaatschappij kennen in dit dossier.”

Cruciale informatie

Crepel ijvert ervoor om de herstelling zo snel mogelijk te laten uitvoeren. “Die camera’s zijn niet zonder reden opgehangen. Ze bezorgen ons cruciale informatie, onder meer in de strijd tegen criminaliteit. We hebben onze bezorgdheid overgemaakt aan Proximus, de hersteller van de schade. Daar heeft men ons beloofd het dossier prioritair te behandelen.” De kosten voor de herstelling zullen meer dan waarschijnlijk worden verhaald op de aanrijder. De man in kwestie mag een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten, voor het veroorzaken van het ongeval maar ook voor het vluchtmisdrijf dat hij pleegde.