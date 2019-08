92 wilgen in Beneluxlaan moeten weg: “Takken vallen op fietspad” Peter Lanssens

07 augustus 2019

11u53 0 Harelbeke In de Beneluxlaan, een verbindingsweg over het kanaal Bossuit-Kortrijk tussen Zwevegem en Stasegem, worden de komende maanden 92 wilgen gekapt. Want als het slecht weer is, verliezen de bomen vaak takken. Die komen op het fietspad terecht, wat gevaarlijk is.

Het was eerst de bedoeling om ook 35 populieren langs de Beneluxlaan te kappen. Maar die zijn nog in een goeie staat, zo adviseerde het Agentschap voor Natuur en Bos. De populieren blijven dus wel staan, na overleg ook tussen het stadsbestuur van Harelbeke en De Vlaamse Waterweg, die eigenaar is van de Beneluxlaan. Er komt geen kaalslag in de Beneluxlaan. Omdat het kappen van de wilgen in fases zal gebeuren. Hoeveel en welke bomen er nadien geplant worden om het verlies te compenseren, is nog niet duidelijk. Er wordt nog bekeken welke bomen het meest tot hun recht komen in de Beneluxlaan.