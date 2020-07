80 000 euro voor realisatie van zuidelijke geluidsberm langs E17 in Harelbeke

Joyce Mesdag

15 juli 2020

21u25 0 Harelbeke De Vlaamse Overheid trekt dit jaar 80 000 euro uit voor de aanleg van een geluidsberm langs de E17 ter hoogte van de Keizershoek in Stasegem.

De realisatie van deze gronddam maakt deel uit van een groter project waarbij verschillende grondwerken langs de snelwegen in Harelbeke, Waregem en Kortrijk worden gebundeld. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

“Aangezien het om pure grondwerken gaat, werd het bestek nog uitgebreid met andere werken langs de snelwegen in de regio Kortrijk”, zegt Maertens. “De omgevingsvergunning voor het volledige project werd verleend in december in 2019. Momenteel worden alle offertes verzameld. Daarna moet de gekozen aannemer aangesteld worden en volgt de timing van de verschillende deelopdrachten”, stelt Bert Maertens.

Naast de gronddam langs de E17 in Stasegem worden ook de middenberm en de zijberm aangepakt om waterstagnatie op de snelweg te vermijden. “Langs de westzijde van de E17 wordt ter hoogte van de Goelevenweg in Waregem de oude geluidsberm afgegraven en ingezaaid. Dit gebeurt op de locatie van de relatief recent geplaatste geluidschermen. Daarnaast wordt langs de E403 ter hoogte van Aalbeke een aantal taluds hersteld. De totale raming voor al deze grondwerken werken bedraagt momenteel 850 000 euro”, zegt Bert Maertens.

Wout Patyn, N-VA-fractieleider in de Harelbeekse gemeenteraad, is tevreden dat de Vlaamse Regering de nodige centen uittrekt voor de geluidsberm. “De noordelijke geluidsberm langs de E17 werd tussen augustus 2014 en maart 2015 gerealiseerd. Het bleef wachten op de zuidelijke berm ter hoogte van de wijk Keizershoek. Dit dossier gaat al een heel eind mee. Gelukkig is uitstel geen afstel, onze burgers wachten al lang genoeg”.