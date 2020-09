61-jarige arbeider sterft bij arbeidsongeval bij Cantillana in Harelbeke



Alexander Haezebrouck

05 september 2020

16u16 0 Harelbeke Zaterdagvoormiddag is een 61-jarige man om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval bji het ruwbouwbedrijf Cantillan in Harelbeke. De man wilde een machine herstellen die defect was, maar dat liep fout.

Het slachtoffer, een ervaren 61-jarige man had een defect vastgesteld aan een machine. Daarbij werd de hulp van twee techniekers ingeroepen. Het slachtoffer betrad ondertussen de machine in een poging die te herstellen. Ondertussen waren de techniekers aangekomen. Nietsvermoedend stelden zij de machine opnieuw in werking terwijl ze niet wisten dat hun college binnen aanwezig was. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar voor de man kon geen hulp meer baten. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. De machine werd onder beslag gesteld. Het Arbeidsauditoraat heeft een technisch deskundige aangesteld. Ook de dienst Toezicht Welzijn op het Werk komt ter plaatse. Zijn onderzoeken of de reglementering inzake welzijn op het werk werd gerespecteerd.Cantillana NV is gespecialiseerd in rubwouw, pleisters en gevelisolatie met 10 vestigingen over heel Europa. De hoofdzetel bevindt zich in Deurle