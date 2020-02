430 deelnemers voor WK manillen Joyce Mesdag

23 februari 2020

08u00 0 Harelbeke Zo’n 430 kaarters hebben zaterdag deelgenomen aan het WK manillen In CC ’t Spoor in Harelbeke, een organisatie van de stad Harelbeke in samenwerking met kaartorganisatie IWWA. Alle kaarters speelden twee keer 90 minuten, daarna gingen de spelers met het meeste aantal overwinningen en de meeste punten door naar een volgende ronde, tot er uiteindelijk 20 finalisten over bleven.

Eric Vanderheere uit Izegem was met zijn 82 lentes een van de oudste deelnemers. “Ik ben een fervent kaarter en ik wilde dit WK niet missen. Mijn zoon en broer zijn ook meegekomen, die zitten aan enkele tafeltjes verderop.”

Eric nam het, samen met Stephane Van Brussel uit Marke, op tegen Lander Suykerbuyk en Jens De Praitere uit Harelbeke. “We kaarten geregeld wel eens. Toen we hoorden dat er een WK manillen zou georganiseerd worden, zowaar in Harelbeke, vonden we dat we dit niet mochten missen. Of kans maken om te winnen? Het zou ons verwonderen”, lacht het tweetal.