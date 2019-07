37 mensen nemen deel aan Dodentocht voor Het Ventiel Joyce Mesdag

23u32 0 Harelbeke 37 sympathisanten van Het Ventiel, een Harelbeekse organisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie, nemen volgende maand deel aan de Dodentocht, om het taboe rond de aandoening te doorbreken en geld in te zamelen voor de werking van Het Ventiel. “Want het Ventiel haalt mensen met jongdementie en hun mantelzorger uit hun sociaal isolement.”

Het verhaal begint bij Sofie Baert uit Kuurne, die twee jaar geleden voor het eerst deelnam aan de Dodentocht. “Ik wilde die grote uitdaging graag linken aan een goed doel. Aangezien mijn ouders bevriend zijn met Gudrun Callewaert, de trekker van Het Ventiel, viel mijn keuze al vrij snel op die organisatie. Het Ventiel organiseert tal van activiteiten voor mensen met jongdementie, én hun mantelzorgers. Mijn ouders zijn allebei actief als buddy’s binnen het Ventiel. Dat betekent dat ze mensen met jongdementie vergezellen die geen eigen begeleider kunnen meebrengen.”

Het jaar erop kreeg Sofie gezelschap: Luc Onderbeke uit Deinze, die zijn vriendin verloor aan jongdementie, wandelde met haar mee. “Sofie en ik hebben na de vorige editie samen plannen gemaakt om dit jaar met tien mensen samen 1000 km stappen voor Het Ventiel. Dat zou echt een goeie manier zijn om jongdementie onder de aandacht te brengen, en het taboe errond te proberen doorbreken, zeiden we. We hebben wat mensen proberen warm te maken, en voor we het wisten zaten we aan 37 enthousiastelingen. Het wordt dus 3700 km, als iedereen de Dodentocht uitwandelt.”

Een van de mensen die Sofie en Luc konden overtuigen om mee te doen, is Marie-Madeleine Bossant uit Izegem. “Het leek me echt wel een zotte uitdaging, en de gedachte dat ik op die manier jongdementie mee onder de aandacht kan brengen, sprak me wel aan”, zegt Marie-Madeleine. Haar man is 63 jaar, en hij lijdt al 13 jaar aan jongdementie. “Wij hebben zelf enorm veel aan Het Ventiel. In het begin probeerde ik zelf wat activiteiten te verzinnen zodat hij zijn dag zinvol kon doorkomen, maar ik begon na een tijdje zonder inspiratie te zitten. Het Ventiel kwam net op het ideale moment.”

“Eddy geniet echt van alle activiteiten die hij kan doen samen met Het Ventiel, hij is echt heel graag onder de mensen”, zegt Marie-Madeleine. “Mensen met jongdementie zitten noodgedwongen heel vaak thuis, terwijl zij net extra veel onder de mensen moeten komen. Het Ventiel zorgt dat mensen in onze situatie de zo broodnodige contacten blijven behouden.” “Dat je bij activiteiten van het Ventiel lotgenoten ontmoet, daar haal je ook echt veel steun uit”, zegt Luc. “Je kan je bezorgdheden delen, elkaar tips en advies geven,… er ontstaat vaak een heel sterke band tussen de mensen die mee op stap gaan met het Ventiel, net omdat ze wat verbonden zijn in hun miserie en steun vinden bij elkaar.” Wie de deelnemers wil sponsoren, dat kan via ventielbeertje@hotmail.com.