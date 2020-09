32 nutskastjes krijgen make-over, stad zoekt inwoners die eentje voor hun rekening willen nemen



Joyce Mesdag

04 september 2020

32 nutskastjes in Harelbeke worden dit najaar in een nieuw kleedje gestopt.

“Na de geslaagde transformatie van de onderdoorgang van de NMBS willen we in het straatbeeld in de komende jaren nog meer ‘street art’ realiseren”, zegt Dominique Windels (sp.a). “Een leuke en participatieve manier om dat te doen is via ‘Tour Elentrik’ van Treepack, de organisatie waarmee we vorig jaar ook al in zee gingen. De lelijke nutskastjes, die je overal langs de weg vindt, worden door professionele artiesten, samen met inwoners van onze stad, onder handen genomen en omgetoverd tot prachtige kunstwerken. We bepalen zelf het thema en aangezien we SDG-Voice 2020 zijn, ligt het voor de hand dat we de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, naar voren schuiven als centraal thema.”

“We opteren voor 32 kastjes, waarvan de helft door professionele artiesten verfraaid wordt. Voor de andere helft zoeken we creatieve vrijwilligers uit onze stad. We voorzien sowieso vijf kastjes voor leerlingen van AHA! De 32 kastjes worden verspreid over heel Harelbeke. Naast acht in het centrum voorzien we er ook telkens acht in Bavikhove, Hulste en Stasegem.”

Als de kastjes klaar zijn, komen er vier wandellussen langs de kastjes. “Die wandellussen laten we opnemen in de app van Street Art Cities, een digitale bibliotheek van alle street art over de hele wereld (streetartcities.com), zodat die beschikbaar zijn voor het grote publiek”, zegt Wouter Linseele van de dienst Communicatie.

Voel je het kriebelen en wil je zelf een kastje voor jouw rekening nemen? Stuur dan jouw kandidatuur naar info@harelbeke.be (naam, leeftijd, adres en contactgegevens). Alle deelnemers worden begeleid door professionele artiesten van Treepack.