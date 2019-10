32.500 euro ‘weggooid’ door project Paviljoen Joyce Mesdag

24 oktober 2019

19u28 2 Harelbeke Ook al komt het Paviljoen er nu uiteindelijk niet langs de Vrijdomkaai, het hele project zal de stad toch 32.500 euro gekost hebben. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Tijs Naert (Groen) op de vraag van Wouter Bouckaert (Open Vld) hoeveel geld de stad nu sowieso moet betalen, ook al wordt het project niet gerealiseerd.

“De rekening voor het ontwerp, daar kunnen we niet meer onderuit”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Dat komt op maximum 32500 euro, 50% van de 10% van de totale kostprijs die we gebudgetteerd hadden voor de realisatie van het Paviljoen. Verloren geld is dit niet, uiteindelijk hebben we het ontwerp nog altijd, voor mochten we er ooit toch nog mee willen doorgaan. En die 32.500 euro is een klein aandeel van de 750.000 euro die het project zou gekost hebben.”

Er werd dan nog wat over en weer gediscussieerd over wie nu eigenlijk het project had opgestart, en dankzij wie nu de keuze werd gemaakt om het toch niet te doen. Vooral het feit dat er een verschuiving is geweest binnen het bestuur (Open Vld en N-VA zaten vroeger in het bestuur en zitten nu op de oppositiebanken nvdr.) maakt het wat moeilijk om een verantwoordelijke aan te duiden.