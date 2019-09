300 leerlingen nemen gloednieuwe Stedelijke Basisschool Zuid in gebruik Joyce Mesdag

02 september 2019

14u36 0

De eerste schooldag voor de 300 kinderen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem was meteen extra bijzonder: daar werd een gloednieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Het oude schoolgebouw werd, op de turnzaal na, volledig afgebroken om plaats te maken voor een nagelnieuw exemplaar. Voor elk leerjaar zijn er twee klassen voorzien, er is een crealokaal dat de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst kan gebruiken, en daarnaast zijn er nog twee zorgklassen, twee leslokalen voor zedenleer en islamitische godsdienst en een leraarskamer. Er werd 6,5 miljoen euro geïnvesteerd. De school werd ook wat ‘op de groei’ gezet, omdat er de komende jaren nog een stijgend leerlingenaantal wordt verwacht.