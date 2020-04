20-jarige blijft coronamaatregelen aan zijn laars lappen: in snelrecht gedagvaard Alexander Haezebrouck

05 april 2020

09u56 0

Een 20-jarige jongeman uit Harelbeke bleef de afgelopen dagen de coronamaatregelen geregeld aan zijn laars lappen. Een paar dagen geleden werd hij al betrapt op het schenden van het samenscholingsverbod. Vrijdag werd hij tegengehouden tijdens een niet-essentiële verplaatsing. De jongeman was in Harelbeke aan het rondtoeren op zijn bromfiets. Het parket zag zich gezien de huidige crisis, genoodzaakt om de jongeman in snelrecht te dagvaarden voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Hij zal zich binnenkort voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.