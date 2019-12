18 maanden voorwaardelijk voor cocaïnehandel Alexander Haezebrouck

04 december 2019

16u47 0 Harelbeke Twee neven van 39 en 22 jaar uit Harelbeke zijn veroordeeld voor een cocaïnehandel die ze hadden opgezet. Het was vooral Aziz E. (39) die cocaïne gebruikte en verkocht. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan enkel de voorhechtenis effectief.

De politie kreeg de cocaïnehandel in het vizier en tapte de telefoons af van Aziz E. en zijn jongere neef. Tijdens een huiszoeking op 12 december vorig jaar werden 624 bolletjes cocaïne en cash geld gevonden. Beiden ontkenden eerst cocaïne te hebben verkocht en enkel te hebben gebruikt, maar gingen daarna wel over tot bekentenissen. Volgens Aziz E. besteedde hij zo goed als al het geld dat hij binnen kreeg aan de verkoop aan zijn eigen verslaving. De 22-jarige neef van Aziz E. leverde af en toe de cocaïne wanneer zijn nonkel niet kon. Aziz E. moet naast de gevangenisstraf ook een geldboete van 16.000 euro betalen waarvan 750 euro effectief. De gevangenisstraf en de geldboete met uitstel zijn gekoppeld aan strenge voorwaarden zoals het vinden van werk en hij moet zich ook laten begeleiden voor zijn drugsproblematiek. De 22-jarige neef is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een geldboete van 8.000 euro waarvan 500 euro effectief.