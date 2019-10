18 maanden met uitstel voor jaloerse man die vriendin tot drie keer toe verkrachtte Alexander Haezebrouck

23 oktober 2019

14u26 0 Harelbeke Een 29-jarige man uit Harelbeke is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en een geldboete van 1.600 euro omdat hij zijn toenmalige vriendin in één week tijd tot drie maal toe verkrachtte. Hij ging door het lint omdat hij dacht ze een ketting had gekregen van een andere man.

M. C. (29) uit Harelbeke verkrachtte zijn toenmalige vriendin tot drie keer toe tussen 24 november en 1 december vorig jaar. De politie werd op 1 december opgeroepen om langs te gaan in de woning van het koppel dat toen zo’n 10 jaar samen was, wegens relationele problemen. “De vrouw wou de woning verlaten en had haar valiezen gepakt, maar daar ging beklaagde duidelijk niet mee akkoord”, zei de procureur. Na ondervraging van de vrouw bleek dat haar vriend haar de afgelopen week tot drie maal toe brutaal verkracht had. De eerste keer was in de nacht van 23 op 24 november waarin hij haar tot twee keer toe verkrachtte. “Zijn stoppen sloegen door nadat hij in haar gsm iets had gezien van een ketting in een conversatie met een andere man. Hij dacht dat ze van hem een ketting had gekregen. Daarna sleurde hij haar naar de slaapkamer, bond haar vast met snelbinders en verkrachtte haar oraal en vaginaal. Hij plaatste ook zijn hand op haar mond zodat ze niet kon schreeuwen. Ze spartelde tegen dus het was duidelijk dat ze het niet wou, de feiten duurden maar liefst één uur lang.” Een derde keer gebeurde op 29 november. Toen was de beklaagde porno aan het kijken. Toen zijn vriendin passeerde sleurde hij haar in de zetel en dwong haar opnieuw tot seks. Tijdens de pleidooien betuigde de beklaagde zijn spijt en zei dat hij de feiten pleegde in een moeilijke periode waarin hij teruggreep naar drank en cocaïne. Naast de voorwaardelijke celstraf moet de man een aantal jaren strikte voorwaarden naleven en is vijf jaar ontzet uit zijn rechten.