12 automobilisten hebben te veel op tijdens weekend zonder alcohol, 3 rijden onder invloed van drugs achter stuur LSI

13 januari 2020

18u02

Bron: LSI 0 Harelbeke In Harelbeke en Deerlijk heeft de politie van de zone Gavers afgelopen weekend, omgedoopt tot ‘weekend zonder alcohol’, 730 automobilisten gecontroleerd op alcohol en drugs. 12 (1,64%) hadden te veel gedronken, 3 hadden drugs gebruikt.

Daarnaast werden nog 10 inbreuken vastgesteld op het rijbewijs, 4 over technische eisen, 3 rond keuring, 8 rond verzekering, 6 over niet-gordeldracht, 2 over niet-ingeschreven voertuigen, 2 rond kinderzitjes, 1 voor het negeren van een rood licht en 1 voor overlading.