Redactie

04 februari 2020

12u00 3 Harelbeke Pieterjan Corselis (33) uit Harelbeke heeft zijn eerste single uit: Als ze lacht. En het slaat mee, de single is meteen al ‘Tip van de Week’ op Ment TV, en wordt daardoor meerdere keren per dag gedraaid.

“Ik ben altijd al erg muzikaal geweest”, zegt Pieterjan, die als artiestennaam PJ heeft gekozen. “Mijn eerste stappen in de muziekwereld zette ik met mijn grootvader, toen we samen naar de muziekles trokken. Toen ik pas afgestudeerd was aan de Kunsthumaniora in Gent, heb ik enkel optredens gedaan als backing vocal, onder meer voor Niels Destadsbader en Jan Schepens. Maar daarna stond mijn muziekcarrière op een laag pitje.”

In het dagelijkse leven bezoekt Pieterjan als vertegenwoordiger frituren, broodjeszaken en tankstations om er Schweppes-producten te verkopen. “Bij een optreden op de Tinekesfeesten in Heule anderhalf jaar geleden -waarbij ik per toeval met een vriend op de planken stond, kreeg ik er weer zin in. “

PJ liet een Nederlandse tekst schrijven op het Duitse nummer Wenn sie tanzt van Max Giesinger. Als ze Lacht was daarmee geboren. “Je kan mijn single komen op iTunes en je kan hem ook horen op Spotify.”