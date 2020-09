“Nog één keer iets zeggen. En dan hoop ik weer vooruit te kunnen, samen met iedereen die ik graag zie”: Stan Van Samang drukt ook tijdens Harelbeke Feest zijn spijt uit Christophe Maertens

19 september 2020

16u43 0 Harelbeke In Harelbeke drukte zanger Stan Van Samang (41) zaterdagnamiddag nog eens zijn spijt uit over de In Harelbeke drukte zanger Stan Van Samang (41) zaterdagnamiddag nog eens zijn spijt uit over de heisa van de op internet uitgelekte naaktfoto’s . Hij deed dat bij aanvang van zijn optreden tegen zijn fans. “Ik hoop dat ik nu gewoon vooruit kan met iedereen die ik graag zie.”



In Harelbeke vindt dit weekend Harelbeke Feest plaats, waarbij er meer dan twintig coronaproof optredens zijn op verschillende plaatsen in de stad. Ook Stan van Samang kwam zaterdag zijn ding doen op het podium van de binnentuin AHA! De artiest zei nog een keer te willen terugkomen op alle heisa dat er afgelopen week rond zijn persoon was. Hij drukte daarbij nogmaals zijn spijt uit.

Grootste fout

“Ik wil nog een keer iets zeggen over wat er de afgelopen dagen is gebeurd”, sprak de zanger tegen zijn publiek bij aanvang van zijn concert. “En dan hoop ik weer vooruit te kunnen, samen met iedereen die ik graag zie. Het is nooit mijn bedoeling geweest – geloof mij – om jullie allemaal met iets op te zadelen waar jullie geen zaken mee hebt en waar je eigenlijk geen zin in hebt. Dat spijt mij. Dat is nooit de bedoeling geweest. Ik wil ook zeggen dat het maken der fouten menselijk is en ik hoop dat dit mijn grootste fout is geweest. Een van mijn collega’s stuurde mij een berichtje: ‘Stan, wat fijn om te weten dit is jouw dieptepunt is, je hebt het nu al gehad.” Ik hoop dat dit inderdaad echt mijn dieptepunt is, dan zijn we ervan af en kunnen we weer vooruit.”