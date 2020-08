‘Nieuw’ brugje dat er al versleten uitziet, wordt hersteld Joyce Mesdag

14 augustus 2020

17u44 0 Harelbeke Het is je misschien al opgevallen: het bruggetje vlakbij de Bloemmolens staat er nog maar pas, maar het ziet er al vrij versleten uit. De Vlaamse Waterweg belooft het brugje te herstellen.

“Het houten brugje is een bestaand brugje dat weggenomen werd voor de werken en na de werken is teruggeplaatst”, zegt Karen Buyse, communicatieverantwoordelijke bij De Vlaamse Waterweg. “Het brugje hing vroeger over de oude Leiearm, het is dus geen nieuwe brug sinds de Leiewerken. Bij het terugplaatsen is er vastgesteld dat er een aantal extra herstellingen moeten gebeuren. We zijn dus op de hoogte van de schade en bekijken in de planning wanneer deze werken kunnen ingepland worden.”