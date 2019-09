‘Jazzontspooring’ palmt maand lang de stad in Joyce Mesdag

26 september 2019

18u02 2 Harelbeke Volgende maand palmt Jazz opnieuw de stad Harelbeke in, tijdens het festival ‘De Jazzontspooring’. “Wat begon als een avond met fijne jazzoptredens is uitgegroeid tot een festival op vier verschillende locaties in de stad met jazz in verschillende formats”, zegt Frederik Bossuyt van de organisatie. Topper op zaterdagavond is Bill Frisell met zijn nieuwste project Harmony.

“Met de internationale topklasser en Amerikaanse jazzlegende Bill Frisell en zijn ‘Harmony’-band is absolute wereldklasse gegarandeerd”, zegt Bossuyt. “De Israëlisch-Franse Yonathan Avishai (de wonderlijke pianist van o.a. Avishai Cohen en Omer Avital) presenteert zijn eerste plaat op ECM. Het Delvon Lamarr Organ Trio sluit de zaterdagavond met vettige grooves af. Deze revelatie uit Seattle speelt voor de eerste maal in Benelux. Het Aïrés-trio van de Franse trompettiste Airelle Besson staat met een bijzonder mooie mix van jazz en klassiek garant voor opnieuw een prachtige avond in de sfeervolle Stasegemse kerk.”

De volledige affiche vind je op https://www.dejazzontspooring.be/.