‘Groeten uit… de zetel’: Harelbeke lanceert gratis postkaarten

Joyce Mesdag

29 april 2020

16u35 0 Harelbeke De stad lanceert drie gratis, ludieke postkaarten die Harelbekenaren kunnen opsturen om iemand op te vrolijken.

“Door de coronacrisis moet iedereen al wekenlang zo veel mogelijk binnen zitten. Veel mensen zijn daardoor al een tijdje letterlijk sociaal afgesloten”, zegt schepen van communicatie Dominique Windels (sp.a). “Alle Harelbekenaren kregen drie postkaartjes toegestuurd via het maandelijkse stadsmagazine hblad. De postkaarten werden op de achtercover van de magazine gedrukt en zijn gemakkelijk uit te scheuren. Het gaat om een postkaart om iemand te bedanken die in de coronatijden belangrijk is voor jou, een postkaart ‘groeten uit Harelbeke’ en een tegoedbon voor als we weer uit ons kot mogen. In tijden waarin mensen verplicht binnen moeten zitten, vereenzamen mensen sneller. Met onze ludieke postkaartjes uit Harelbeke proberen we dat een klein beetje te verminderen. Ik stuurde alvast een eerste kaartje naar een familielid en het werd heel goed onthaald!”