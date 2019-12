‘Doe het nu duurzaam’-premie over gans grondgebied Harelbeke, maar enkel voor financieel kwetsbare inwoners Joyce Mesdag

21u27 0 Harelbeke Ook de komende legislatuur komt er een ‘Doe het nu duurzaam’-premie in Harelbeke. Bij de voorbije edities werd telkens een gebied afgebakend waar huiseigenaars een premie konden aanvragen. Bij deze editie komt het hele grondgebied van Harelbeke in aanmerking, maar kunnen enkel eigenaars die het financieel moeilijk hebben een aanvraag doen.

De voorbije jaren was er een ‘Doe het nu duurzaam’-project in de wijk ’t Ooste, Centrum West, de wijk Zandberg, en langs enkele invalswegen. Met het project wilde het stadsbestuur de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen in dat gebied verbeteren, en er tegelijk ook voor zorgen dat de huurwoningen betaalbaar blijven.

De premie kon aangevraagd worden door eigenaars van woningen, gelegen in het afgebakend gebied en ouder dan 30 jaar, als ze tijdens de looptijd van het premieproject welbepaalde renovatiewerken uitvoerden aan de woning. Het premiebedrag bedroeg 30 procent van de aanvaarde kostprijs van de renovatiewerken, met een maximum van 4.000 euro. De premie kon meermaals per woning worden aangevraagd, tot het maximum premiebedrag bereikt is.

Er komt dus een nieuw editie van de ‘Doe het nu duurzaam’-premie, maar er wordt dus géén gebied meer afgebakend. Er zullen dus woningen verspreid over het hele grondgebied voor in aanmerking kunnen komen, alleen wil het stadsbestuur nu vooral mikken op eigenaars die het financieel moeilijk hebben. Meer info over de premie vind je op https://www.harelbeke.be/producten/doe-het-nu-duurzaam-premie