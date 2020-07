‘Bonnetjessysteem’ van stad en pop-upbar Vilaro onder vuur Joyce Mesdag

15 juli 2020

17u58 0 Harelbeke Gemeenteraadslid Lise-Marie Platteau (Open Vld) is niet mals voor het bonnetjessysteem dat de stad uitdacht om plaatselijke horecazaken te laten meesurfen op het succes van de pop-upbar langs de Leieboorden. Wie iets gaat drinken in de pop-upbar, krijgt een bonnetje om in een andere horecazaak iets te drinken. “Maar de bonnetjes zijn niet eens voor handen”, zegt Platteau.

“Jullie hebben het relanceplan voor de horeca willen koppelen aan de opening van de pop-upbar aan de nieuwe Leieboorden”, zegt Platteau. “Vooral eigenlijk om de horeca te paaien, aangezien velen toch wel misnoegd waren en zijn over de komst van die pop-upbar zo net na de coronacrisis. Met veel respect voor de jonge gasten achter de pop-upbar zelf, maar wat mij betreft is dat relanceplan een flop…”

“Met veel tamtam werd aangekondigd in de krant dat bezoekers van de pop-up een bonnetje zouden krijgen dat ze dan zouden kunnen gebruiken in een andere horecazaak in Harelbeke. Op de opening op 2 juli waren geen bonnetjes te bespeuren, en ook op donderdag 9 juli heb ik er géén gekregen. Mensen die naar de bonnetjes vroegen kregen als antwoord dat ze nog gedrukt moesten worden… We dachten eerlijk gezegd dat er gewoon geen horecazaken waren die wensten deel te nemen. Ondertussen staan wel al de deelnemende horecazaken vermeld op de website en het aantal deelnemers zegt eigenlijk genoeg: 7 cafés en 3 restaurants.”

Ook hekelt Lise-Marie het feit dat de stad maar 1 euro uitbetaalt aan de horecazaken als ze die bonnetjes komen inruilen. “Je laat hen met andere woorden verlies draaien op die consumptie.”

Schepen Kathleen Duchi (CD&V) tempert. “Er doen 14 horecazaken mee in totaal, wat volgens ons niet slecht is. We staan nog steeds achter de bonnetjesactie. Het klopt dat de bonnetjes niet altijd even goed zijn uitgedeeld, maar dat ligt aan het feit dat er vaak met jobstudenten wordt gewerkt, en die niet altijd de reflex hadden om de bonnetjes te geven. We spreken de pop-upbar daarop aan. Wat de uitbetaling van 1 euro betreft: je kan maar een bonnetje inruilen als je met twee iets gaat drinken. Winst maak je niet aan die 1 euro dat is waar, maar op die manier ook geen verlies. Bovendien rekenen we erop dat vele mensen na die eerste nog een tweede of een derde rondje geven. Dat er over gepraat wordt over die bonnetjes, is een goeie zaak. Het moet zijn dat de actie de mensen aanspreekt, en dat ze die bonnetjes graag krijgen.”