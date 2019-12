Zieke boom aan Catharinadal wordt geveld BVDH

09 december 2019

In de dreef naar het kasteel Genenbroek staan al sinds mensenheugenis beuken. De staat van deze bomen wordt frequent bekeken. Hierdoor kwam aan het licht dat de eerste beuk, aan de kant van kaasmakerij Catharinadal, al enkele jaren bladverlies in de zomer vertoont. Om achterliggende bomen te beschermen gaat de stad Hamont-Achel deze beuk nog deze maand ecologisch vellen. In plaats van de beuk volledig te kappen wordt er bewust voor gekozen om deze ecologisch te vellen. Dit houdt in dat men zware gesteltakken zal inkorten of verwijderen. Hierdoor ontstaan op termijn holten waar allerhande vogels, vleermuizen of eekhoorns in kunnen huizen.