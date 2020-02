Word even ster of luchtacrobaat tijdens paasvakantie BVDH

15 februari 2020

11u27 0 Hamont-Achel Ook dit jaar hoeft de jongste generatie zich in de paasvakantie niet te vervelen in Hamont-Achel. Samen met een aantal externe partners werkten de verschillende stadsdiensten opnieuw een gevarieerd vakantieaanbod uit. Met zowel sport, spel, creatie als cultuur is er voor iedereen wat wils.

Op de agenda staan onder meer vaste waardes als Start to Swim, het Kleuterkamp, de Noord-Limburgse Sportkicks, ‘Spoor je Paard’ (het voormalige ‘Pony Fun’), een foodtruckfestival en Cinemaatjes met Frozen 2. Wat betreft de nieuwigheden springt ‘Star For A Day’ in het oog. De kinderen worden omgetoverd tot echte sterren door een professionele schoonheidsspecialiste en beleven een heuse fotoshoot samen met hun vrienden. Verder krijgen ze tips & tricks over hoe ze ook thuis aan de slag kunnen gaan met haar, make-up en nagellak. Voor Star For A Day moeten de kinderen 7 jaar of ouder zijn. Ook ‘Clip ’n Climb’ valt op, tijdens deze activiteit bedwingen de deelnemers (vanaf 8 jaar) de klimmuur als een ervaren luchtacrobaat, maar wagen ze zich ook aan unieke klimuitdagingen

Inschrijvingen

Anders dan andere jaren starten de inschrijvingen dit keer ’s avonds. Zo kan je je kind(eren) inschrijven op donderdag 5 maart vanaf 19 uur. Dit kan online via de site van de stad of aan de balie van het UiTpunt Hamont (tot 20 uur). Zo krijgt iedereen de kans om op tijd in te schrijven. Voor of na een aantal activiteiten is er kinderopvang voorzien. Je kroost wordt dan onder begeleiding naar de activiteit gebracht en nadien terug opgehaald. Schrijf je kind(eren) hiervoor in bij IBO De Pagadder met de vermelding ‘deelname’ en de activiteit.