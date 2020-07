William Peters uit Achel is vice-Europees kampioen in de quadrathlon: “Van coronamaatregelen hebben ze in Hongarije nog niet veel gehoord" Birger Vandael

02 juli 2020

16u36 0 Hamont-Achel De 27-jarige Achelaar William Peters is het afgelopen weekend vice-Europees kampioen geworden in de quadrathlon. Deze combinatie van lopen, kajakken, fietsen en zwemmen is een erg veeleisende sport. “Tijdens de lockdown heb ik mijn conditie vooral onderhouden door te fietsen en aan een koord te zwemmen in mijn zwemvijver", legt de atleet uit.

Omdat vaartrainingen tijdens de lockdown niet mogelijk waren en ook het zwembad de deuren sloot, moest William zich op alternatieve manier voorbereiden op het EK. Dat bleek hij goed te hebben gedaan, want hij kwam zaterdag als derde uit het water en fietste vervolgens naar de eerste plaats. Uiteindelijk verloor hij de strijd tegen de thuisatleet Ferenc Csima, die vooral bekendstaat als een begenadigd loper. “Ik kan best leven met die tweede plaats", oordeelt Peters. “Het gevoel was tijdens de hele wedstrijd goed.” De Pool Krzysztof Wolski vervolledigde het podium.

Broer van kajaktoppers

William is de broer van Artuur en Hermien, die in de kajakwereld tot de wereldtop behoren. Zelf kiest de Achelaar dus voor een combinatie van kajakken (5 kilometer) met 750 meter zwemmen, 5 kilometer lopen en 20 kilometer fietsen. “Zelf was ik ook altijd onderdeel van de nationale ploeg in het kajakken, maar toen ik drie jaar geleden begon met werken, heb ik de overgang gemaakt naar de quadrathlon. Al die tijd heb ik ook triatlon een warm hart toegedragen, dus ik voelde me snel thuis in deze sport.”

Sport in het Oostblok

De wedstrijd werd betwist in het Hongaarse Kaposvár. In het Oostblok sloeg het coronavirus niet zo hard toe als in onze contreien, waardoor men daar gemakkelijker een sportwedstrijd kan organiseren. Halverwege juni werd in Servië bijvoorbeeld al de stadsderby in het voetbal tussen Partizan en Rode Ster georganiseerd voor een vol stadion. Er was ook het veelbesproken exhibitietoernooi van tennis Novak Djokovic. In Slovenië werden reeds de nationale kampioenschappen in het wielrennen georganiseerd.

“Ik had niet het gevoel dat men in Hongarije al veel had gehoord van de coronamaatregelen", stelt William vast. “Op voorhand zocht ik toch wat info op en daaruit bleek dat er ook maar weinig besmettingen waren. Toen we door Duitsland en Oostenrijk naar daar reden, zagen we overal mondmaskers. In Hongarije waren die plots verdwenen.”

Wereldtitel verlengen

‘Will’ werkt nu verder toe naar het WK quadrathlon dat begin september in Duitsland wordt betwist. De Achelaar hoopt er zijn wereldtitel te verlengen, nadat hij vorig jaar in het Britse Brigg voor het eerst zegevierde. “Normaal moet dat WK wel kunnen plaatsvinden. Ik hoop tegen dan mijn topvorm te bereiken.”