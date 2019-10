Wildcrossers gevangen met behulp van onopvallende netten: geldboetes van enkele duizenden euro’s Birger Vandael

29 oktober 2019

13u32 0 Hamont-Achel Drie wildcrossers zijn door de rechtbank van Hasselt veroordeeld tot geldboetes van 2.000 tot 4.000 euro, waarvan ze telkens 2.000 euro effectief moeten betalen. De mannen trokken met hun motor naar een natuurgebied, maar reden met open ogen in een val van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De daders zijn een 65-jarige man uit Mol en twee Nederlanders van middelbare leeftijd. De Nederlanders liepen tegen de lamp op 29 april 2018 in Hamont-Achel. Ze toonden hun kunstjes op een zandweg nabij de Beverbeekse Heide in Hamont-Achel. De man uit Mol werd betrapt op 21 oktober 2018 aan de Riebosserheide in Lommel.

Ingenieus systeem met netten

Het Agentschap voor Natuur en Bos toonde zich in deze zaak de strategische winnaars. Zij konden de wildcrossers letterlijk ‘vangen’ met behulp van onopvallende netten van negentig meter die gespannen werden tussen bomen en struiken. Zo rijden de crossers in een soort trechter die op het einde uitloopt op nadarhekken. Wanneer ze daarin rijden, wordt achter hen de trechter met gelijkaardige hekken afgesloten, zodat ze als ratten in de val zitten. Voor die truc werden de boswachter, natuurinspecteurs en agenten ingezet. Vroeger moesten de politiezones het stellen met quads en gingen de wildcrossers vaak vrijuit.

Overlast

Er wordt dus wel degelijk werk gemaakt van het probleem van wildcrossen. In Limburg en de Kempen zorgen dergelijke motorrijders dan ook voor de nodige overlast. “Soms rijden de crossers tot op de top van mijnterrils en doordringen ze zo ontoegankelijke militaire domeinen met als resultaat schade aan kwetsbare biotopen zoals heide en landduinen. Naast Hamont-Achel en Lommel waren er ook al succesvolle acties in Meeuwen.

In het Natuurdecreet staat dat elk gemotoriseerd verkeer in dergelijke bossen verboden is. Eén van de Nederlanders vertelde dat hij niet wist dat hij zich in België bevond en dat de reglementering in Nederland soepeler was. Toch kon worden aangetoond dat hij twee verbodsbordjes negeerde en dus beter had moeten weten.

Impact

De man uit Mol zei op zijn beurt dat hij regelmatig enduroritten (tak van motorsport, bestaande uit een meerdaagse cross waarbij het aankomt op uithoudingsvermogen en betrouwbaarheid van het materiaal) organiseert en daarbij gebruikt maakt van de zandweg waarop hij zich bevond. “Er bestaat geen twijfel over dat deze weg niet is ingericht voor het gewone gemotoriseerd verkeer”, luidt de repliek van de rechtbank.

“De feiten zijn ernstig, gelet op de wijze waarop ze gepleegd werden en de impact die de crossers veroorzaakten op de omgeving en het leefmilieu. Het gedrag strookt niet met de ecologisch en sociale functie van het bos”, oordeelt de rechtbank in het vonnis. De mannen moesten ook telkens bedragen van 1.200, 2.000 en 7.500 euro betalen om hun motorvoertuig terug te krijgen. De rechtbank verklaart die bedragen verbeurd.