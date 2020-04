Werken van Antwerpse kunstenaar duiken op in Hamont-Achels straatbeeld Birger Vandael

17 april 2020

10u05 0 Hamont-Achel De Antwerpse kunstenaar Nils Verkaeren (40) verblijft momenteel bij zijn vriendin Eva Wuytjens in Hamont-Achel. Daar herontdekt hij zijn culturele erfgoed en dat heeft men in de Noord-Limburgse stad geweten. Het ‘lockdown project’ van Verkaeren doet zijn werken opduiken in het straatbeeld van de stad.

In de zomer van 2019 reisde Nils Verkaeren naar Colombia waar hij één maand geïsoleerd in het Amazonewoud verbleef om zijn indrukken van het landschap te schilderen. In januari werden deze schilderijen bij Kusseneers Gallery in Brussel getoond op de expo Retracing Steps. In februari screende De Studio in Antwerpen een documentaire van deze onderneming. Normaal zou Verkaeren in april zijn teruggekeerd. Dit ‘groen isolement’ moest echter wijken door de Coronamaatregelingen en verplichtte Verkaeren thuis te blijven.

Grote doeken op houten paaltjes

Zijn quarantainetijd, die hij in dit typische Vlaamse landschap doorbrengt, wordt geabstraheerd in grote energetische doeken alsook op houten paneeltjes. Doordat Verkaeren zich aan de opgelegde coronavoorschriften houdt, beweegt hij zich uitsluitend te voet of met de fiets voort. Wanneer de werken van ‘op locatie’ terugkeren naar huis lijken zij hier en daar een cordon op te werpen en de wegen van Hamont-Achel af te sluiten. Anderzijds blijft kunst een medium dat de mensen connecteert, op een veilige afstand weliswaar, want je ziet niet alle dagen enorme doeken het straatbeeld doorkruisen.

De reeks ‘Splendid Quarantine’ zal geëxposeerd worden zodra de maatregelen dit toelaten.