Werken in stadspark gaan van start BVDH

18 januari 2020

12u16 0 Hamont-Achel Aanstaande maandag 20 januari gaan de medewerkers van de stadswerf aan de slag in het stadspark. Ze voeren er de voorbereidende grondwerken uit voor het installeren van de nieuwe speeltoestellen. In het voorjaar moet het vernieuwde stadspark geopend worden.

Naast de nieuwe speeltoestellen, plaatsen de verschillende aannemers ook extra fietsbeugels en een nieuwe overdekte fietsenstalling. Bovendien wordt er een nieuwe tennismuur opgetrokken en voorziet men een draadafsluiting met een poort in functie van de brandweer. Omwille van de veiligheid zal het stadspark tijdens de werkzaamheden afgesloten zijn. De opening van het vernieuwde stadspark is voorzien in het voorjaar van 2020, al zijn zowel de stad als de leverancier van de speeltoestellen daarbij afhankelijk van het weer.

Afgelopen jaar werd er voor het stadspark een heel nieuw plan uitgewerkt waarbij een duurzame en multifunctionele inrichting centraal staat. De Hamont-Achelse jeugd kan hierbij zelf kiezen hoe ze aan vrijetijdsbesteding doet. In totaal worden er 13 nieuwe speeltoestellen geplaatst.