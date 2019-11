Werken in het Stadspark BVDH

19 november 2019

11u15 0

In Hamont-Achel start men deze woensdag met de werken in het stadspark. Zo zal een gedeelte van het fietspad worden opgebroken. Verder worden hinderlijke boomstronken verwijderd en worden de betontegels bij de tennismuur opgeruimd. Voor fietsers en voetgangers blijft het stadspark toegankelijk. Hiervoor werden de nodige veiligheidsvoorzieningen ingevoerd. De komende maanden zal er veel beweging in het stadspark blijven. Zo komt er ook nog een nieuwe lading speeltoestellen. Het is de bedoeling dat het stadspark in het voorjaar van 2020 volledig vernieuwd is.