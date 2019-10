Werken aan de Burg gaan van start BVDH

22 oktober 2019

17u23 2 Hamont-Achel Op maandag 28 oktober starten de werken aan de Burg. Klinkers in verkeersplateau’s worden dan vervangen door asfalt. Dit omwille van diverse verzakkingen en om toekomstige geluidshinder te voorkomen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken een week duren.

De werkzaamheden kaderen in het buitengewoon onderhoud wegen. De weg zal in beide richtingen afgesloten zijn. Bewoners kunnen tijdens de werken hun woning niet met de auto bereiken. Parkeren kan aan PC De Burg en het oud kerkhof. Ook aan de kerk kan je de auto parkeren, maar wel slechts vanaf donderdag omwille van de kermis.

Rioleringswerken

Gelijktijdig met de vervanging van klinkers door asfalt zullen er ook rioleringswerken zijn. Het voetpad is daardoor op sommige plaatsen niet toegankelijk. Dit kadert in het buitengewoon onderhoud van de riolering. De diensten herstellen hierbij kleine defecten die in de loop der jaren werden vastgesteld.