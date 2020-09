VRT-journalist Bert De Vroey geeft eerste lezing van aha!-seizoen Birger Vandael

11 september 2020

10u08 0 Hamont-Achel VRT-journalist Bert De Vroey geeft op woensdag 30 september in de bibliotheek van Hamont-Achel de eerste lezing van het nieuwe aha!-seizoen. De correspondent in het buitenland en auteur van ‘De kleuren van Amerika’ vertelt er over de verdeelde en twijfelende supermacht Amerika aan de vooravond van de presidentsverkiezingen op 3 november.

De Vroey is goed op de hoogte van de situatie in Amerika in tijden van Trump. Sinds zijn aantreden is er immers heel wat veranderd. Militair en economisch blijft de VS een supermacht, maar politiek en cultureel is de Amerikaanse invloed tanend. Volgens hem keert president Trump de Europese bondgenoten steeds vaker de rug toe en heeft hij geen zin in internationaal leiderschap. Intern raakt de Amerikaanse samenleving dieper verdeeld door raciale tegenstellingen en door een bitse cultuurstrijd.

Veilige omstandigheden

Net als voor alle andere voorstellingen dit najaar – uitgezonderd de films in cinema Walburg – wordt zaal De Posthoorn omgetoverd tot een gezellig cultuurcafé met stoelen en tafels. Zo kan je voor, tijdens en na de voorstelling een drankje nuttigen. Dat gebeurt in veilige omstandigheden. De regels omtrent hygiëne en veiligheid worden optimaal nageleefd.

De deuren openen om 20.15 uur, de lezing start om 20.30 uur. Tickets zijn verkrijgbaar aan de balies van het UiTpunt in zowel Hamont als Achel en via www.hamont-achel.be/aha. Let wel: omwille van de coronamaatregelen kan je maximaal 4 tickets per persoon aankopen.