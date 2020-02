Vorst Noël den eerste en Opperteut Rik geven les in ‘Haméter Dialect’ Birger Vandael

14u44 0 Hamont-Achel Ter gelegenheid van carnaval pakten Vorst Noël den eerste en Opperteut Rik (ook bekend als burgemeester Rik Rijcken van PRO) woensdag uit met een opvallend initiatief: ze gaven op de basisscholen van Hamont les in het lokaal Haméter dialect.

In de scholen in Hamont-Achel wordt carnaval naar jaarlijkse gewoonte goed gevierd. Naar aloude traditie vindt op vrijdag de Prins- en Prinsesverkiezing van De Robbert plaats in Cinema Walburg. In De Posthoorn is het dan weer kinderzitting en in de namiddag trekt de kinderoptocht door de Hamontse straten.

Ook het Haméter dialect hoort bij een lokaal gebeuren als carnaval. Woensdagochtend was Basisschool De Robbert als eerste aan de beurt voor de lessen van Noël en Rik. Daarna volgde Gemeenschapsonderwijs De Horizon en op vrijdag is het nog de beurt aan GV Basisschool ’t Lo.

“Petasie” en “groes"

De burgemeester pakte voor de gelegenheid uit met enkele oude Hamontse woorden. “Petasie” betekent bijvoorbeeld ‘groentenpuree’. Volgens zijn kompaan kan je daarvoor ook “stoemp” gebruiken. De jonge tieners kregen ook advies om twee mooie vrouwen te beschrijven. Dat doe je in Hamont met de uitdrukking: “Twiej schon mechtjes”. En “groes” betekent in het noorden van de provincie klaarblijkelijk “gras”.

Schieten met “vèrkens”

Vorst Noël I gaf op zijn beurt wat meer advies met het oog op carnaval: “Pesten doen we dan niet, maar we proberen elkaar wel de loef af te steken. De andere mag zich nooit gekwetst voelen.” De burgemeester beschreef het als “met spek schieten”. Volgens Noël wordt er bij carnavalsverenging De Teutepeuters zelfs met “ganse vèrkens” geschoten. Heel wat kinderen keken geboeid naar de manier waarop ze door de twee ervaren heren in de lokale traditie werden gegidst.