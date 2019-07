Voormalig schepen van Financiën zet puntjes op de i: “Hamont-Achel is niét failliet” BVDH

04 juli 2019

11u31 0 Hamont-Achel Bij de goedkeuring van de jaarrekening van de stad Hamont-Achel voor 2018 zet oud-schepen van Financiën Serge vander Linden (CD&V) graag de puntjes op de i: “We horen van de nieuwe beleidsploeg dat men het als hun eerste taak ziet om de gemeentefinanciën terug gezond te maken. Met een financieel overschot van bijna 12 miljoen euro behoren we nochtans bij de gezondste gemeenten van Vlaanderen.” Volgens huidig schepen Roger Mertens (N-VA) is de spaarpot geslonken.

Serge vander Linden benadrukt graag dat Hamont-Achel bij het beëindigen van 2018 een schuld had van 0 euro met een lage aanvullende personenbelasting van 6 procent, een OVV ver onder het Limburgse gemiddelde en voldoende financiële middelen. “Verder heeft de stad een positieve autofinancieringsmarge van 2.452.352 euro. Dat wil zeggen dat de stad, mocht ze leningen aangaan om eventuele investeringen te financieren, enkele tientallen miljoenen kan lenen op twintig jaar en dan alsnog probleemloos haar financiële verplichtingen kan nakomen.”

Verder verwijst de voormalige schepen ook naar enkele ambitieuze projecten die werden gerealiseerd de voorbije jaren. “Overal wordt aan de inwoners gemeld dat er in Hamont-Achel niets meer gerealiseerd kan worden en dat er fors dient bespaard te worden op alle toekomstige projecten. Dat vind ik erg vreemd.”

Efficiënter werken

“Het klopt dat we op dit moment nog geen lening hebben lopen”, bevestigt schepen van Financiën Roger Mertens (N-VA). “Wat de ex-schepen niet vermeldt, is dat de gecumuleerde overschotten tijdens de vorige legislatuur met meerdere miljoenen euro’s zijn gedaald en dat de overschotten op de exploitatierekening de laatste jaren serieus zijn verminderd. Aangezien hiermee de investeringen dienen betaald te worden, willen we kijken hoe we efficiënter kunnen werken en de loonkosten in bedwang kunnen houden. Er is dus nog steeds een spaarpot, maar die is geslonken en we moeten ingrijpen om op lange termijn gezond te blijven.”