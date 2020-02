Vervanging van brug over de Warmbeek neemt twee maanden in beslag Birger Vandael

13 februari 2020

14u06 0 Hamont-Achel De aannemer zal volgens de planning op maandag 24 februari beginnen met de werken aan de brug over de Warmbeek. Deze brug maakte een tijd lang deel uit van de omleidingsweg voor de werken aan de Bosstraat en Hamonterweg en vertoonde vervolgens slijtage . De brug is zodanig aangetast dat een volledige vervanging zich opdringt. Die zal twee maanden duren.

De afgelopen maanden werd bekeken hoe de brug over de Warmbeek het best vervangen kon worden. Intussen werden de nodige vergunningen aangevraagd en werd het dossier zowel technisch als administratief in orde gemaakt. De werken starten zodra de aannemer de aanleg van het laatste stuk gescheiden fietspad op de Hamonterweg heeft afgerond. De aannemer blijft natuurlijk wel afhankelijk van het weer.

Geen doorgaand verkeer

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Hiervoor wordt een omleiding voorzien. Naar verwachting nemen de werken, inclusief het uitharden van het beton – dat zo’n 28 dagen duurt – een tweetal maanden in beslag.