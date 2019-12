Vergunning vereist bij afschieten vuurwerk BVDH

17u13 2

In tegenstelling tot heel wat andere gemeenten mag je in Hamont-Achel nog vuurwerk opsteken. Om ervoor te zorgen dat alles veilig blijft, heeft de stad wel een aangepaste reglementering. Zo mag je enkel vuurwerk afsteken als je een vergunning hebt en mag dat enkel op oudejaarsnacht tussen middernacht en 1 uur. Een vergunning kan je vanaf 16 december aanvragen op het stadhuis. Als je vuurwerk wil afsteken dan moet je langskomen op het stadhuis om toelating te krijgen van de burgemeester. Na enkele dagen kan je de vergunning ophalen. Zo kan je het nieuwe jaar knallend inzetten. Via de website www.knallerbeste.be vind je allerlei tips en voorzorgsmaatregelen zodat jouw oudejaarsnacht niet verknald wordt.