Vanaf maandag onderhoudswerken in Molenstraat Birger Vandael

13 augustus 2020

Vanaf maandag 17 augustus gebeuren er onderhoudswerken aan de riolering in de Molenstraat in Hamont. Opdat de nodige aanpassingen aan het rioolstelsel aangebracht kunnen worden, wordt de weg volledig afgesloten vanaf de Stadswaag. Plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de Bosstraat en de Kempkens. De aannemer probeert de inritten van bewoners bereikbaar te houden. Plaatselijk kan dit voor tijdelijke hinder zorgen. De aannemer tracht dit zoveel mogelijk te beperken. De werken zouden afgerond zijn vóór 1 september.