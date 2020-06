UiTpunt knutselt coronaproof zomeraanbod in elkaar Birger Vandael

11 juni 2020

11u44 0 Hamont-Achel Met het oog op deze zomer heeft het UiTpunt van Hamont-Achel een coronaproof aanbod in elkaar geknutseld. Dit bevat een mooie mix van sport, creativiteit, techniek en cultuur.

Een aantal klassiekers zitten opnieuw in het programma. Denk maar aan ‘Start to swim’, het kleuterkamp waarbij men dit jaar op avonturentocht gaat of gaat kamperen, het CombiSTEMkamp en de creadagen, waar de kinderen dit jaar aan de slag gaan als echte Picasso’s. Verder kunnen kinderen deze zomer tijdens een dagje ‘Lekker Creatief’ leren om een lettertaart, een coole turnzak of een sleutelhanger te maken. Voor de muzikale geesten is er een vijfdaagse ‘Musicalstage’.

Het aanbod wordt aangevuld met activiteiten van externe partners, zoals de tenniskampen, ‘Kidssport’ en uiteraard de speelpleinwerking. Deze zomer kan je eveneens met het gezin deelnemen aan wandel- en fietszoektochten.

Veiligheidsmaatregelen

Om ervoor te zorgen dat ondanks de coronacrisis de activiteiten van het zomeraanbod veilig verlopen, moeten deelnemers een aantal richtlijnen in acht nemen en zich houden aan één contactbubbel per week. Dat betekent dat wanneer je kiest voor een activiteit in een bepaalde week, dit de enige activiteit is waaraan je kind mag deelnemen die week.

De inschrijvingen starten donderdagavond om 20 uur via https://reservaties.hamont-achel.be.