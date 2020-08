UiTpunt en bibliotheken schakelen terug op normale openingsuren Birger Vandael

27 augustus 2020

16u25 1 Hamont-Achel Vanaf 1 september zullen het UiTpunt en de bibliotheken van Hamont en Achel terugschakelen op de normale openingsuren. Midden maart werden die gesloten omwille van het coronavirus en sinds 8 juni bieden ze via afhaalservice enkel een beperkte dienstverlening.

Hoewel de openingsuren van het UiTpunt en de bibliotheken opnieuw uitgebreid worden, blijven dezelfde hygiëne- en afstandsmaatregelen van kracht. Zo stelt men handgels ter beschikking en worden de zelfscan en het Bancontact-apparaat regelmatig ontsmet. In de bibliotheek van Hamont zijn er maximaal 45 personen tegelijkertijd toegelaten, in Achel zijn er dat 18. Wens je gebruik te maken van de leeszaal of internetpc’s? Dan dien je je eerst te registreren aan de balie.

Openingsuren

De bibliotheken en de balies van het UiTpunt zijn nu geopend tijdens de volgende uren:

Hamont

- Maandag: 9-12 uur en 14-17 uur

- Dinsdag: 9-12 uur

- Woensdag: 9-12 uur en 14-17 uur

- Donderdag: 9-12 uur en 15.30-19 uur

- Vrijdag: 9-12 uur en 15.30-19 uur

- Zaterdag: 10-12 uur

Achel

- Maandag: 17-19 uur

- Dinsdag: 10-12 uur

- Woensdag: 14-17 uur

- Zaterdag: 10-12 uur

Afhaalservice

Klasbezoeken zijn voorlopig nog niet mogelijk. De bibliotheek bekijkt begin september samen met de scholen hoe die bezoeken praktisch en conform de coronamaatregelen kunnen verlopen. Wie lid is van de bibliotheek maar liever zelf nog niet naar de bib komt, kan voorlopig nog tot 1 november gebruikmaken van de afhaalservice.