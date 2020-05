Tweede proefopstelling in de Achterpoort verlengd tot 3 juli Birger Vandael

09 mei 2020

17u23 0 Hamont-Achel Het stadsbestuur heeft besloten om de tweede proefopstelling in de Achterpoort te verlengen tot 3 juli. Omwille van de coronamaatregelen is er steeds minder verkeer op de weg, waardoor er momenteel geen realistische verkeerstelling kan gebeuren.

Sinds 13 januari 2020 onderzoekt het stadsbestuur via proefopstellingen in de Achelpoort naar de mogelijkheden om er de veiligheid te verbeteren en de toenemende verkeersdruk te verminderen. Van januari tot en met begin maart 2020 was er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk in de Achelpoort, vanaf de Bosstraat richting de Kapelstraat. Deze eerste proefopstelling werd begin maart geëvalueerd door het studiebureau dat de metingen uitvoert.

Initieel tot 3 mei

De tweede proefopstelling was initieel voorzien van 8 maart tot 3 mei 2020. Hierbij bleef de Achelpoort ter hoogte van het kruispunt Bosstraat – Burg volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Na 3 mei zou ook deze proefopstelling geëvalueerd worden. Deze wordt nu verlengd tot 3 juli 2020, met daarna de evaluatie van de resultaten.

Via www.hamont-achel.be/proefopstelling-achelpoort kunnen er nog steeds vragen en opmerkingen doorgegeven worden over de proefopstelling aan de Achelpoort.