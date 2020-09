Torenspits met enige moeite terug op Sint-Laurentiuskerk geplaatst Birger Vandael

22 september 2020

17u48 0 Hamont-Achel Dinsdagmiddag werd in Hamont de torenspits met enige moeite terug op de Sint-Laurentiuskerk geplaatst. Deze verkeerde in slechte staat en moest worden gerestaureerd. De vergulde haan op de torenspits volgt later nog. Deze keert na een jaartje afwezigheid dus terug naar waar hij thuis hoort.

Bij een inspectie in het recente verleden bleek dat de torenspits dringend toe was aan een restauratie. Het kerkbestuur en de dienst Onroerend Erfgoed besloten om de zware houten constructie te vervangen door een constructie van aluminium. Deze is duurzamer en lichter en moet dus langer mee gaan. De torenspits bestaat uit een zogenaamde ‘ajuin’ met een ijzeren kruin en een bol met een haan. Dit alles is opnieuw mooi verguld en zal de komende tijd dus geweldig blinken.

Nieuwsgierigen

De plaatsing van de nieuwe spits gebeurde met twee grote kranen. Deze werken waren te volgen vanaf de markt en lokten toch wel enkele nieuwsgierigen. Het duurde eventjes vooraleer de hele constructie "in elkaar klikte”. Uiteindelijk lukte het dan toch om de torenspits juiste te plaatsen. Binnenkort krijgt ook de haan daar een plaatsje. Later zullen ook het houtwerk en de constructie van het torenbalkon en de vieringtoren worden aangepakt.