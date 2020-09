Toelage voor zorgondersteuning in plaats van zomerschool Birger Vandael

03 september 2020

09u27 0 Hamont-Achel Het stadsbestuur van Hamont-Achel opende in augustus geen zomerschool. Als alternatief wordt er voor het nieuwe schooljaar een toelage voorzien voor zorgondersteuning om zo eventuele leerachterstand weg te werken.

Er werd door het stadsbestuur geoordeeld dat iedereen eerder baat had bij een periode van rust zodat de batterijen terug opgeladen konden worden. Ook vanuit de scholen was er geen vraag voor een dergelijke zomerschool.

Meest kwetsbare kinderen

Wel is er nu dus de zorgondersteuning. De leerkracht stelt – eventueel samen met de zorgleerkracht – vast wie er op welk vlak een achterstand heeft opgelopen. Vervolgens bepaalt de school zelf hoe men de toelage inzet en door wie de zorgondersteuning aangeboden wordt. Bovendien gebeurt dat tijdens de schooluren zodat zeker ook de meest kwetsbare kinderen bereikt worden.

Verdeling

De toelage voor zorgondersteuning in kader van leerachterstand werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 augustus. De toelage wordt gelijk verdeeld tussen de vijf kleuter- en basisscholen in Hamont-Achel en dit over de periode van september 2020 tot en met december 2020.