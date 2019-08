Tips voor het weekend in Limburg: van BK Fierljeppen tot internationaal petanquetornooi Birger Vandael

08 augustus 2019

HAMONT-ACHEL - BK Fierljeppen

Het hele weekend staat in Hamont-Achel in het teken van het Belgisch Kampioenschap Fierljeppen, een organisatie van de lokale KLJ. Bij Fierljeppen wordt er gebruik gemaakt van een polsstok om een zo groot mogelijke afstand te overbruggen. Het is een sport die vooral in het Nederlandse Friesland erg populair is. Vrijdag is er aan het CSM-terrein het Boerenbal. Op zaterdag zorgen verschillende dj’s op deze locatie voor de sfeer op de Jeppersparty. Op zondag zelf is er dan het echte spektakel. Naast het fierljeppen voor volwassenen, is er ook nog het slingerapen voor kinderen. De inkom op dit event is gratis, de start wordt gegeven om 10 uur.

HAM - Folkfestival

In Ham vindt dit weekend op het festivalterrein van Genebos de 23ste editie van het Folkfestival Ham plaats. Het festival is een initiatief van The Celtic Art Gallery vzw. Op vrijdag brengt Botswing een zeer gevarieerd repertoire van Ierse en Schotse folk. Het Ghent Folk Violin Project, onder leiding van Wouter Vandenabeele, staat dan weer bekend om zijn originele mix van folk, wereldmuziek, klassiek en jazz. Op zaterdag is er onder meer het optreden van Doc Curran & Dole. Vorig jaar konden ze slechts de helft van het programma afwerken, dus daarom is er dit jaar een tweede deel. De muzikale duizendpoot Wannes Van de Velde opent op zondag, gevolgd door Ryan Young. Verder staan dan ook Veronika Skuplik, Egschiglen en Ezza op het podium. De voorverkoop is reeds afgesloten. Voor het hele weekend betaal je aan de kassa 55 euro. Wie enkel een kaartje voor vrijdag wil, betaalt 20 euro, op zaterdag en zondag is dat 30 euro. Inwoners van Ham hebben gratis toegang op vrijdag. Alle info via www.folkfestivalham.be.

HOUTHALEN-HELCHTEREN - Gratis ‘Zomernoten’ op John Cuppensplein

Deze zondag vindt op het John Cuppensplein in Houthalen-Helchteren de elfde editie van Zomernoten plaats. Van 16 tot 22 uur kunnen jong en oud tijdens dit gratis muziekfestival genieten van een volksfeest met medleys, kaskrakers en meezingers waar de liefhebbers van het Nederlandstalige repertoire traditiegetrouw aan hun trekken komen. Dit jaar waait er ook een zwoele Spaanse wind door het programma. Maarten Cox, Belle Perez en Willy Somers zorgen voor deze zomerse fiësta.

PELT - Palati brengt Tapas Café en Smaakfestival naar Pastorietuin

Op zaterdag 10 augustus en zondag 11 augustus wordt de Pastorietuin in het centrum van Overpelt omgetoverd in een gratis evenementenplein. Met het Tapas Café op zaterdag en het Smaakfestival op zondag is er heel wat te doen in deze tuin. De organisatie van dit weekend is in handen van ‘In Pelt’, de vzw die ook zorgt voor de uitzendingen van de grote voetbaltornooien op de Grote Markt van Overpelt. Het Tapas Café brengt vanaf 16 uur meer dan dertig speciale bieren, wijn, cava, gin en cocktails aan de man. Daarnaast is vooral de uitgebreide tapaskaart een grote troef. De sfeer wordt verzorgd door coverbands Mais en Gentleman. Een dag later vind je vanaf 11 uur opnieuw de verschillende dranken en worden er ook foodtrucks geopend. Lokale restaurateurs zullen eveneens present tekenen. De live muziek is in handen van Acoustic Delight, Ricky Snake en Geert Vanhoof. Pappie Cool zorgt voor de kinderanimatie en verder zijn er ook springkastelen, glitter tattoos en grime.

MAASEIK - 18 nationaliteiten op Maaseiker Petanque Weekend

Van vrijdag tot zondag komen 1.300 deelnemers van meer dan achttien verschillende nationaliteiten samen op het Maaseiker Petanque Weekend. Aan de Koningin Astridlaan in Maaseik worden heel wat eet- en drankstanden en een cocktailbar uitgebouwd en is er aan het terras muziek en beleving terwijl het petanquetornooi plaatsvindt. Internaat Amigo en de camping aan de Diestersteenweg zorgen ervoor dat alle deelnemers kunnen worden opgevangen. Het toernooi duurt 3 dagen en vangt iedere dag aan om 09.00 uur.