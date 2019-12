Tine Daemen vervangt Ine Lauwers in gemeenteraad BVDH

19 december 2019

18u50 0 Hamont-Achel Vanavond zal Tine Daemen op de gemeenteraad de eed afleggen als gemeenteraadslid voor PRO Hamont-Achel. Zij vervangt Ine Lauwers, die het moederschap en een drukke job niet gemakkelijk kon combineren met haar mandaat.

“Ine Lauwers was er vanaf de start van PRO Hamont-Achel bij en heeft haar strepen binnen de partij wel verdiend”, laat PRO weten. “Met een enorme gedrevenheid en inzet, met name voor de ouderen en de sociaal zwakkere in onze maatschappij, was Ine de afgelopen zeven jaar gemeenteraadslid en OCMW-raadslid en vanaf dit jaar bestuurslid in het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) namens PRO. Zij heeft dit altijd met hart en ziel weten te doen. Professionaliteit ten top!”

Lut Cornelissen in BCSD

De combinatie van haar mandaat met het gezinsleven als moeder van drie kinderen en met haar drukke job, bleek niet eenvoudig. Daarom zet Ine een stapje opzij. Ze blijft wel lid van de partij. PRO stelde vorige maand daarom Lut Cornelissen aan als lid van het BCSD. “Lut is werkzaam in de ouderzorg en is hiervoor de geknipte persoon.”

Voor de gemeenteraad zal de vervanger Tine Daemen worden. “Geen onbekende want Tine draait al lange tijd mee in de Hamont-Achelse gemeentepolitiek. Zij zetelde vorige legislatuur zes jaar als raadslid voor PRO. Professioneel is ze actief als werkneemster bij de gemeente Bocholt. We wensen Lut en Tine veel succes met hun mandaten en willen Ine bedanken voor haar engagement.”