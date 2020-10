Tim Verschueren (Achel) waarschuwt Maaseik voor warme ontvangst: “Minder publiek, maar zeker niet minder sfeer” Koen Wellens

01 oktober 2020

10u22 0 Hamont-Achel Op de eerste speeldag in de competitie bij de mannen in Liga A staat er al meteen een Limburgse derby op het programma. Maaseik trekt zaterdag naar Achel dat in het tussenseizoen zes spelers zag vertrekken. Met de middenmannen Tim Smit en Dion Verweij en de aanvallers Rik van Solkema, Michiel Fransen en Max Staples trokken de Noord-Limburgers vijf nieuwe namen aan. “Vernieuwing vraagt tijd, maar Maaseik mag zich aan een warme ontvangst verwachten”, zegt Tim Verschueren.

Achel zette vorig seizoen een degelijke campagne neer. Op het moment dat de competitie werd stopgezet, stonden de Tectum-jongens op de derde plaats in de kwalificatieronde voor de play-offs. “Het was een prachtig seizoen, ondanks het vroegtijdige einde. Achel heeft bewezen een blijver te zijn in de hoogste afdeling. Het is de bedoeling om nu verder te werken. Met een vernieuwde ploeg die ons vooral in de breedte meer mogelijkheden geeft. Achel koos voor een combinatie van jonge talenten en ervaren spelers”, weet Verschueren die met zijn 41 lentes dubbel zo oud is als Ole Schwarmann, zijn collega aan de pas.

Gedrevenheid

Verschueren behoort zeker tot het rijtje van oudste spelverdelers in de hoogste klasse. Op kerstavond blaast hij 42 kaarsjes uit. “Ben Croes en Frank Depestele waren ook niet meer van de jongsten, maar ze waren geen 40 jaar. Ik scoor dus beter (lacht). Ik voel de leeftijd nog niet en zolang de goesting er nog is en ik mezelf als meerwaarde voor de ploeg zie, blijf ik doorgaan.” Verschueren speelde in het seizoen 2007-2008 bij het ter ziele gegane Halen, in Achel is hij aan zijn zesde seizoen toe. “Ik voel me stilaan een Limburger, dus ik weet intussen heel goed wat het burenduel tegen Maaseik betekent. Ook voor de Maaslanders trouwens, want vraag maar na, ze stonden meer dan eens met knikkende knieën in onze hal.”

Zevende man

In het verleden zochten de Achelse fans alle hoeken en kanten van de Koekoek op om toch maar een plaatsje te kunnen bemachtigen voor de derby tegen Maaseik. “Dat zal zaterdag inderdaad anders zijn. Wij verliezen voor een stuk onze zevende man. Wie er wel is, moet zich dan maar dubbel inspannen. Wij zullen dat ook doen. Er mag dan al minder publiek zijn, de sfeer zal zeker niet minder goed zijn. Ik verwacht wel een gemotiveerd Maaseik. De ploeg heeft zich trouwens ook serieus versterkt.”