Therapy? in De Posthoorn Birger Vandael

26 februari 2020

16u36 0

De definitieve onthulling van het culturele aanbod 2020-2021 in Hamont-Achel laat nog even op zich wachten, maar één naam wordt alvast bekend gemaakt. Op dinsdag 10 november 2020 zal Therapy? het podium van De Posthoorn doen daveren. Echte rockliefhebbers weten dus waarheen! De ticketverkoop start op vrijdag 28 februari om 11.00 uur op www.hamont-achel.be/aha. “Dat Therapy? live aan het werk zien een must is, bewijzen de vele uitverkochte shows”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Na al die jaren heeft de band duidelijk niet aan intensiteit ingeboet en gooien ze nog steeds grote ogen. Het publiek in De Posthoorn wordt getrakteerd op een heerlijke mix van oud en nieuw werk met de garantie dat alle klassiekers – waaronder hits als ‘Nowhere’, ‘Trigger Inside’, en ‘Die Laughing’ – de revue zullen passeren.”